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Условия налоговых каникул для бизнеса на фоне коронавируса, разъяснили в УФНС Карелии

Новости. Экономика
15:36, 23 Марта 2020
фото: © Рустам Загидуллин/Интерпресс/ТАСС
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Руководитель Управления ФНС по Республике Карелия Инна Кравченко дала разъяснения об условиях налоговой отсрочки, введенной правительством РФ для поддержки бизнеса в связи с пандемией коронавируса.

Пояснения были даны в ответ на обращение уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карелии Елены Гнетовой, которая сослалась на запрос со стороны представителей бизнеса.

По словам Кравченко, налоговая отсрочка предоставлена до 1 мая 2020 года для предпринимателей сферы туризма, авиаперевозок, физической культуры и спорта, искусства, культуры, кинематографии.

Что делать представителям других сфер бизнеса, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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