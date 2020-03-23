Условия налоговых каникул для бизнеса на фоне коронавируса, разъяснили в УФНС Карелии

Руководитель Управления ФНС по Республике Карелия Инна Кравченко дала разъяснения об условиях налоговой отсрочки, введенной правительством РФ для поддержки бизнеса в связи с пандемией коронавируса.

Пояснения были даны в ответ на обращение уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карелии Елены Гнетовой, которая сослалась на запрос со стороны представителей бизнеса.

По словам Кравченко, налоговая отсрочка предоставлена до 1 мая 2020 года для предпринимателей сферы туризма, авиаперевозок, физической культуры и спорта, искусства, культуры, кинематографии. Что делать представителям других сфер бизнеса, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".