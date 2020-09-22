Услугами мобильного банка в Карелии пользуются чаще, чем в других регионах

Жители Карелии чаще, чем граждане из других регионов, пользуются услугами интернет-банка и мобильными приложениями банков.

В Карелии 70% жителей пользуются цифровыми каналами управления личными финансами, такими как мобильный банк или интернет-банк. Доля пользователей в среднем по России – 56%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ в рамках совместного проекта Минфина России и Всемирного банка.

Так, в республике Карелия интернет-банком пользуются 55% жителей (по России 37%); мобильными приложениями банков в Карелии пользуются 56% жителей (по России 51%). Интернет-банк – вебсайт, на котором клиент банка может управлять своими счетами и пользоваться финансовыми услугами.

В ТОП-10 регионов-лидеров по числу пользователей цифрового банкинга входят: Ямало-Ненецкий АО, Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский АО, Республика Коми, Чукотский АО, Республика Карелия, Калининградская область, Республика Алтай, Камчатский край и Магаданская область.

НАФИ – аналитический центр широкого профиля, предоставляющий полный спектр исследовательских услуг, рыночный анализ и бизнес-консалтинг

Ранее сообщалось, что житель Карелии простил пенсионерку, укравшую у него деньги через "мобильный банк".