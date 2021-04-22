Успейте оформить ипотеку с господдержкой

Всего две недели назад был объявлен старт продаж дома № 35 в ЖК «Мелодия леса», а сегодня дом почти распродан.

Этот дом очень ждали те, кто не успел купить квартиру в аналогичном доме, который уже введен в эксплуатацию и сейчас активно заселяется собственниками. Дом № 35 появится в жилом комплексе «Мелодия леса», который компания «КСМ» строит на Древлянке.

Почему стоит обратить внимание на этот дом:

• Новый, экологически чистый район, дома в районе не выше 5 этажей;

• Новый детский сад в шаговой доступности, рядом строится школа;

• Магазины, аптека, салоны красоты, остановки общественного транспорта;

• Закрытый двор без машин, видеонаблюдение;

• Выгодные коммунальные платежи;

• Счётчики на тепло и на все остальные коммунальные услуги;

• Своя котельная на крыше дома, а значит, горячая вода круглый год;

• Удобные планировки;

• Кладовые в доме;

• Квартиры площадью до 120 кв. м. для больших семей;

• Большие окна и витражные балконы;

• Высота потолков 2,7 м.

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Отдел продаж: 8 (8142) 332-700

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