Успейте подать заявку на субсидию на оказание маркетинговых услуг

Заявки на субсидию принимаются до 11 июня.

Осталось два дня для подачи документов на предоставление государственной поддержки региональным субъектам малого и среднего предпринимательства на оказание маркетинговых услуг.

До 11 июня карельские бизнесмены могут получить до 80 тысяч рублей на продвижение своего дела. Вы можете заказать такие услуги, как таргетированная реклама в соцсетях, контекстная реклама в поисковых сетях Яндекс и Google, ведение соцсетей, баннерная реклама и статейный маркетинг в интернет-СМИ. Как подать заявку и какие документы необходимы, читайте далее.

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