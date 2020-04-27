Установка 20 новых остановочных павильонов в Петрозаводске обойдется в 2,3 млн рублей

Новые павильоны ожидания общественного транспорта появятся в разных районах города, сообщили в администрации столицы Карелии.

Конструкции установят на Первомайском проспекте, улицах Чапаева, Зайцева, Антикайнена, Ровио, Репникова и др. В настоящий момент формируется окончательный перечень мест установки.

Поставкой и монтажом займется подрядная организация ООО "СтройИндустрия-С". Общая стоимость работ – 2,3 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета, уточнили в мэрии.

Ранее глава Петрозаводска Ирина Мирошник заявила, что в рамках проекта "Умный город" в столице Карелии планируют установить "умные остановки". Они будут оборудованы табло с информацией о движении общественного транспорта и его периодичности.