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Установка 20 новых остановочных павильонов в Петрозаводске обойдется в 2,3 млн рублей

Новости. Общество
18:00, 28 Апреля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Новые павильоны ожидания общественного транспорта появятся в разных районах города, сообщили в администрации столицы Карелии.

Конструкции установят на Первомайском проспекте, улицах Чапаева, Зайцева, Антикайнена, Ровио, Репникова и др. В настоящий момент формируется окончательный перечень мест установки.

Поставкой и монтажом займется подрядная организация ООО "СтройИндустрия-С". Общая стоимость работ – 2,3 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета, уточнили в мэрии.

Ранее глава Петрозаводска Ирина Мирошник заявила, что в рамках проекта "Умный город" в столице Карелии планируют установить "умные остановки". Они будут оборудованы табло с информацией о движении общественного транспорта и его периодичности.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
VladPTZ
2020-04-28 18:24:06
Так короновирус пока деватся и не думает, трансорт не ходит, для чего ставить остановки в новой реальности жизни. :)
Горожанин
2020-04-28 18:08:07
Это вот картинка нового павильона?! Ни красоты, ни функциональности, ни "вандалоустойчивости". Ни от ветра, ни от дождя не защитит...
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