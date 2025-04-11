Автобусы в Пряжу и Святозеро будут останавливаться на остановках в Петрозаводске

Пассажиры смогут выбрать для себя наиболее удобные точки отправления.

Автобусы № 123 и № 116, следующие из Петрозаводска в Пряжу и Святозеро, будут останавливаться на остановках в карельской столице. Об этом сообщили в Минтрансе Карелии.

«Это решение направлено на улучшение транспортного обслуживания для жителей и сделает поездки более комфортными и доступными. Теперь пассажиры смогут воспользоваться дополнительными остановками, что позволит им отправляться в поездки не только с автовокзала, но и с более удобных для них точек», — отметили в ведомстве.

В прямом направлении автобусы будут останавливаться на следующих пунктах:

— Петрозаводск Автовокзал

— Площадь Гагарина

— Центральный рынок

— Сорокская улица

— Московская улица

— Мурманская улица

— Мелентьевой улица

— Достоевского улица

Возвращаясь, маршрут пройдет через:

— Достоевского улица

— Мелентьевой улица

— Мурманская улица

— Московская улица

— Сорокская улица

— Государственный университет

— Шотмана улица — Петрозаводск Автовокзал.