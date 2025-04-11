Автобусы в Пряжу и Святозеро будут останавливаться на остановках в Петрозаводске

Пассажиры смогут выбрать для себя наиболее удобные точки отправления.
Автобусы № 123 и № 116, следующие из Петрозаводска в Пряжу и Святозеро, будут останавливаться на остановках в карельской столице. Об этом сообщили в Минтрансе Карелии.
«Это решение направлено на улучшение транспортного обслуживания для жителей и сделает поездки более комфортными и доступными. Теперь пассажиры смогут воспользоваться дополнительными остановками, что позволит им отправляться в поездки не только с автовокзала, но и с более удобных для них точек», — отметили в ведомстве.
В прямом направлении автобусы будут останавливаться на следующих пунктах:
— Петрозаводск Автовокзал
— Площадь Гагарина
— Центральный рынок
— Сорокская улица
— Московская улица
— Мурманская улица
— Мелентьевой улица
— Достоевского улица
Возвращаясь, маршрут пройдет через:
— Достоевского улица
— Мелентьевой улица
— Мурманская улица
— Московская улица
— Сорокская улица
— Государственный университет
— Шотмана улица — Петрозаводск Автовокзал.
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