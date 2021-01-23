Установка оборудования для скейт-парка началась в Петрозаводске (ФОТО)

Площадка для активного отдыха, расположенная в петрозаводском микрорайоне Зарека, пополнится оборудованием для занятий скейтбордингом.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Петрозаводска.

Площадка расположена Бородинском сквере. Специальные конструкции предназначены не только для скейтбординга, но и для занятий другими видами экстремального спорта: BMX, роликами и "кик-скутером".





В прошлом году на этой площадке были смонтированы два детских городка с канатными комплексами для дошкольников и детей 7-12 лет, обустроена зона для воркаута, на футбольном поле установлены новые ограждения и ворота.

Там же работают уличные тренажёры.