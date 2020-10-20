Установленные в центре Петрозаводска ограждения закрыли обзор для автомобилистов

В Петрозаводске водители пожаловались, что новые ограждения на улице Куйбышева закрывают обзор.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано фото, на котором водитель, выезжавший с улицы Титова на Куйбышева запечатлел ограждение, закрывающее обзор.

"Спасибо за прекрасную видимость", - написал автомобилист в комментарии к фото.

Ранее петрозаводчане уже присылали в редакцию фото ограждений и отмечали, что многие из них создают больше опасностей, чем служат защитой для сохранения жизни.



Так, например, перекрыты выходы с парковки у магазина "Спорттовары" по улице Красной.



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Несмотря ни на что, власти продолжают зонировать город оградками, уже ограждено 50 улиц.