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Установленные в центре Петрозаводска ограждения закрыли обзор для автомобилистов

Новости. Общество
14:33, 21 Октября 2020
фото: © паблик Вконтакте "ДТП Петрозаводска и Карелии"
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В Петрозаводске водители пожаловались, что новые ограждения на улице Куйбышева закрывают обзор.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано фото, на котором водитель, выезжавший с улицы Титова на Куйбышева запечатлел ограждение, закрывающее обзор.

"Спасибо за прекрасную видимость", - написал автомобилист в комментарии к фото.

Ранее петрозаводчане уже присылали в редакцию фото ограждений и отмечали, что многие из них создают больше опасностей, чем служат защитой для сохранения жизни.

Так, например, перекрыты выходы с парковки у магазина "Спорттовары" по улице Красной.


© читатель Столицы на Онего

Несмотря ни на что, власти продолжают зонировать город оградками, уже  ограждено 50 улиц

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-10-21 15:57:07
Крысота конечно страшная сила, действующая из-под тишка на подсознательном уровне. Но я про другое.
Нафиг было впендюривать эти заборы на не регулируемые перекрёстки? Это как раз тот случай, когда польза от забора сомнительна.
Мне НЕ НРАВИТСЯ. Дизлайк.
Шиша
2020-10-21 15:13:12
В администрации не понимают, что пройдёт немного времени и эти " оградки" поржавеют и приобретут вид страшный и некрасивый, что тогда? Как пешеходные переходы,в каждый год красят, а дождём смывает их, миллионы на ветер или по карманам!?
Там есть хоть один с головой, ведь уродуют город,но с их "уровнем" им кажется что всё хорошо?!?


Андрей Баранов
2020-10-21 15:02:44
больше посбивают ! На это и расчет. как в сми: один клик- один рупь. а тут один бабка - больше в казне останется :) и, кстати, не смешно. тупо, грустно (как на кладбище) и не красиво (а на это всем на .... ь)
однозначно
2020-10-21 14:50:08
Пофиг на кастрюльщиков. Город для пешеходов.
Беня
2020-10-21 15:47:38
Пофиг на однозначно и на его вечный сентябрь с вечным обострением. Все равно по делу ни самому ни вместе с "тараканами" ему сказать нечего, кроме "абыр-абыр" прям как булгаковскому Шарикову :) взять все да поделить :)
David
2020-10-21 14:49:31
Не город а колония-поселение.
Бриг
2020-10-21 14:49:09
Установка этих ограждений это чистой воды вредительство , испортили облик города , превратили его в какую то зону . Посмотрите на Красноармейской у Невского пр. эти ограждения уже ржавые и грязные стоят . Кто их красить то будет ? зачем из города делать концлагерь ? Лучше бы за эти деньги деревьев насадили .
Беня
2020-10-21 16:01:00
Бриг, дык они из оцинковки и делают, шоб не ржавело и не красить. Дождичком помоет. Дёшево и сердито :)
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