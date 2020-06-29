Устроившие драку медведи сломали забор на российско-китайской границе (ВИДЕО)

Инцидент произошел недалеко от российско-китайской границы на Дальнем Востоке.

Два медведя подрались в Еврейской автономной области.

"Если помните, то тигры в этом месте проходят спокойно, как говорится, без шума и пыли. Медведи же пришли и все сразу разломали. В остальных местах косолапые также поломали достаточно фотоловушек, так что кадров на этот раз меньше, чем хотелось бы", – сообщается в паблике центра "Амурский тигр".

Ранее мужчина сфотографировался с медведем на трассе в Карелии и выложил видео.