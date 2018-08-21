Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
10:02, 21 Августа 2018

Утренняя "Ласточка" задерживается по пути в Петрозаводск из-за упавших деревьев

По теме

Спасатели потушили серьезный пожар в жилом доме в Карелии
21.08.18 09:11
Один человек пострадал в ДТП в Карелии
21.08.18 09:00
Спутник работницы алкогольного магазина в Петрозаводске вынес из торговой точки деньги и спиртное
21.08.18 08:05
Все новости
Загрузка...

Октябрьская железная дорога сообщила о задержке поездов из-за падения деревьев.

По данным пресс-службы, 21 августа в 06.50 на перегоне Юги – Лунгачи Октябрьской железной дороги был задержан пригородный поезд № 6013 сообщением Свирь – Санкт-Петербург. Причиной стало падение дерева в результате усиления ветра. Задержка поезда составит около двух часов.

"Кроме того, по указанной причине в 8:50 на данном перегоне остановлен поезд № 804 "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Петрозаводск", - отметили в пресс-службе.

Также сегодня ввиду неблагоприятной погодной обстановки были задержаны поезда пригородного следования № 6802 Ладожское Озеро – Санкт-Петербург на перегоне Борисова Грива – Мельничный Ручей, № 6004 и № 6006 сообщением Белоостров – Санкт-Петербург на перегоне Белоостров - Сестрорецк. Время задержки поездов составило от 20 минут до 2-х часов.

Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают все необходимые меры для нормализации движения поездов в условиях сложной метеообстановки.

"Приносим извинения за доставленные неудобства", - отметили в пресс-службе.

По теме

Спасатели потушили серьезный пожар в жилом доме в Карелии
21.08.18 09:11
Один человек пострадал в ДТП в Карелии
21.08.18 09:00
Спутник работницы алкогольного магазина в Петрозаводске вынес из торговой точки деньги и спиртное
21.08.18 08:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2018, 12:35
ВИДЕО: В Петрозаводске парочка занялась сексом на скамейке (+18)
17.08.2018, 16:02
В Карелии нашли мужчину, который ушел из дома в шлепках, и пропадал девять дней
14.08.2018, 07:20
Сын депутата Красулина получил должность от Парфенчикова
16.08.2018, 16:18
Почему "Магнит" и "Лента" приостановили продажу алкоголя в Карелии
16.08.2018, 12:40
Кто поджег Успенскую церковь?
15.08.2018, 12:38
ВИДЕО: Мужчина забыл в банкомате на Кукковке 200 тысяч рублей – вот, что из этого вышло

Аналитика

Сегодня 09:33
Капитал
Работает там, где не работают другие
Новая марка спутникового интернета "SenSat" теперь доступна жителям Карелии.
Без смирения и апатии
Сегодня 09:17
Карелия и Китай представили совместные проекты 5
16.08.2018 14:41
Кто поджег Успенскую церковь?
16.08.2018 12:40
Услуга для ветерана 1
13.08.2018 09:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 08:58
Без политики
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку"
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
16.08.2018 11:28
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»