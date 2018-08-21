Утренняя "Ласточка" задерживается по пути в Петрозаводск из-за упавших деревьев

Октябрьская железная дорога сообщила о задержке поездов из-за падения деревьев.

По данным пресс-службы, 21 августа в 06.50 на перегоне Юги – Лунгачи Октябрьской железной дороги был задержан пригородный поезд № 6013 сообщением Свирь – Санкт-Петербург. Причиной стало падение дерева в результате усиления ветра. Задержка поезда составит около двух часов.

"Кроме того, по указанной причине в 8:50 на данном перегоне остановлен поезд № 804 "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Петрозаводск", - отметили в пресс-службе.

Также сегодня ввиду неблагоприятной погодной обстановки были задержаны поезда пригородного следования № 6802 Ладожское Озеро – Санкт-Петербург на перегоне Борисова Грива – Мельничный Ручей, № 6004 и № 6006 сообщением Белоостров – Санкт-Петербург на перегоне Белоостров - Сестрорецк. Время задержки поездов составило от 20 минут до 2-х часов.

Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают все необходимые меры для нормализации движения поездов в условиях сложной метеообстановки.

"Приносим извинения за доставленные неудобства", - отметили в пресс-службе.