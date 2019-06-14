Утром на трассе в Карелии произошла смертельная авария

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Смертельная авария в Кондопожском районе унесла жизнь одного человека.
Как стало известно "Столице на Онего" сегодня утром, 14 июня около 6.40, недалеко от деревни Сопоха Кондопожского района столкнулись иномарка и ВАЗ. От страшного удара иномарка оказалась в кювете, ВАЗ превратился в груду металла – остался на дороге.
В ГИБДД Карелии сообщили, что в аварии погиб один мужчина.
Подробности смертельного ДТП устанавливаются.
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