Утром на трассе в Карелии произошла смертельная авария

Смертельная авария в Кондопожском районе унесла жизнь одного человека.

Как стало известно "Столице на Онего" сегодня утром, 14 июня около 6.40, недалеко от деревни Сопоха Кондопожского района столкнулись иномарка и ВАЗ. От страшного удара иномарка оказалась в кювете, ВАЗ превратился в груду металла – остался на дороге.

В ГИБДД Карелии сообщили, что в аварии погиб один мужчина.

Подробности смертельного ДТП устанавливаются.