Утром в Карелии сгорел гараж вместе с иномаркой

Пожар произошел в поселке Ледмозеро, сообщили в МЧС Карелии.

В пятницу, 26 апреля, в 7.30 пожарно-спасательные подразделения Муезерского района в составе 13 человек привлекались для ликвидации пожара в гараже на ул. Строителей у д. 4.

В 8.10 пожар ликвидирован.

Гараж сгорел. В нем находился автомобиль Renault Sandero, от которого тоже ничего не осталось.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.