Утром в Карелии сгорел гараж вместе с иномаркой

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Пожар произошел в поселке Ледмозеро, сообщили в МЧС Карелии.
В пятницу, 26 апреля, в 7.30 пожарно-спасательные подразделения Муезерского района в составе 13 человек привлекались для ликвидации пожара в гараже на ул. Строителей у д. 4.
В 8.10 пожар ликвидирован.
Гараж сгорел. В нем находился автомобиль Renault Sandero, от которого тоже ничего не осталось.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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