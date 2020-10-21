Утром в районе Карелии пьяный водитель работал на тракторе

Сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя погрузчика в Прионежье, сообщили в ведомстве республики.

Сегодня около 9.30 утра на станции Шуйская в Прионежском раоне инспекторы ДПС отстранили от управления погрузчиком пьяного водителя-тракториста.

В отношении 40-летнего нарушителя составлены административные материалы. В ближайшее время их рассмотрит суд.

Мужчине грозит лишение водительских прав и штраф 30 тысяч рублей.

Погрузчик передан владельцу, индивидуальному предпринимателю.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства, при которых пьяный тракторист был допущен к управлению транспортным средством.