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Утром в районе Карелии пьяный водитель работал на тракторе

Новости. Происшествия
10:52, 22 Октября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя погрузчика в Прионежье, сообщили в ведомстве республики.

Сегодня около 9.30 утра на станции Шуйская в Прионежском раоне инспекторы ДПС отстранили от управления погрузчиком пьяного водителя-тракториста.

В отношении 40-летнего нарушителя составлены административные материалы. В ближайшее время их рассмотрит суд.

Мужчине грозит лишение водительских прав и штраф 30 тысяч рублей.

Погрузчик передан владельцу, индивидуальному предпринимателю.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства, при которых пьяный тракторист был допущен к управлению транспортным средством.

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Комментарии

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кир
2020-10-22 11:47:37
Наш человек. Другим он не будет.
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