Утвержден проект строительства центра разведения мальков форели на севере Карелии

Главгосэкспертиза России утвердила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство селекционно-племенного центра по разведению радужной форели в Беломорском районе.

Проектом, помимо сооружения административных и многочисленных технических объектов, предусмотрено строительство цеха селекции, цеха ремонтно-маточного стада, а также двух выростных цехов.

Ежегодно предприятие будет производить 25 млн единиц икры радужной форели, а планируемая годовая производственная мощность предприятия по выращиванию мальков радужной форели составляет 10 млн, сообщают "Вести Карелии".

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