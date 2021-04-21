Утверждены критерии выдачи иностранцам разрешений на проживание в Карелии

Управление по вопросам миграции МВД по Республике Карелия утвердило критерии оценки иностранных граждан, которые обращаются за разрешениями на временное проживание в Российской Федерации.
Критерии были предложены Управлением труда и занятости республики.
"Каждый из критериев выражен в количественном измерении в виде индивидуальной балльной оценки иностранного гражданина с учетом интересов социально-экономического развития республики и региональных особенностей рынка труда Республики Карелия", - пояснили в Управлении.
Предпочтением будут пользоваться иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие профобразование и квалификацию по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда Карелии.
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