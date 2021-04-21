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21.04.2021 19:20

Утверждены критерии выдачи иностранцам разрешений на проживание в Карелии

Новости. Общество
15:26, 22 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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Управление по вопросам миграции МВД по Республике Карелия утвердило критерии оценки иностранных граждан, которые обращаются за разрешениями на временное проживание в Российской Федерации.

Критерии были предложены Управлением труда и занятости республики.

"Каждый из критериев выражен в количественном измерении в виде индивидуальной балльной оценки иностранного гражданина с учетом интересов социально-экономического развития республики и региональных особенностей рынка труда Республики Карелия", - пояснили в Управлении.  

Предпочтением будут пользоваться иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие профобразование и квалификацию по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда Карелии.

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Комментарии

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Изя
2021-04-22 16:22:24
А есть ещё желающие дураки ????))) :)
театральный критик
2021-04-22 15:35:27
для начала пусть людское наречие изучат и шепелявить научатся.
Гость
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