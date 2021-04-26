Увеличилось количество жителей Карелии, изучающих китайский язык

В Карелии отмечен ежегодный рост количества жителей республики, изучающих китайский язык.

Об этом в интервью газете «Петрозаводский университет» сообщила директор Лингвистического центра ПетрГУ Людмила Куликовская.

«К нам приходят слушатели с самыми разными целями. Одни хотят освоить тонкости китайской письменности. Другие интересуются китайской культурой и духовными практиками, поэтому язык им нужен для более глубокого погружения в культурную среду. Кому­-то китайский язык необходим для бизнеса или путешествий», — рассказала Куликовская.

Ранее Карелия вошла в топ-30 регионов России по готовности к сотрудничеству с Китаем — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».