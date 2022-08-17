«Увеличим премии, стипендии»: Глава Карелии рассказал об итогах педагогического форума

В Карелии в нынешнем году обещают увеличить стипендии, премии учителям, а также поддержать молодых педагогов на селе и школьников с ограниченными возможностями здоровья.

Артур Парфенчиков посетил общественно-педагогический форум, традиционно проходивший в Петрозаводске в конце лета, и обсудил рабочие моменты с учителями, приехавшими со всей республики.

Глава республики заверил, что зафиксировал все рациональные предложения, прозвучавшие на форуме, а ряд идей будет претворена в жизнь уже в нынешнем, 2022 году.

Конкретно Артур Парфенчиков пообещал обеспечить школьников с ограниченными возможностями здоровья двухразовым питанием за счет республиканского бюджета.

Увеличить премии учителям — победителям конкурсов, а также поощрить педагогов, подготовивших стобалльников, победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, наставников победителей и призеров чемпионатов «Вордскиллс» и «Абилимпикс» премиями до 100 тысяч рублей.

Молодым педагогам, работающим на селе, по итогам первого и второго года работы выплачивать по 100 тысяч рублей соотвественно.

На тысячу рублей увеличить стипендии студентам профессиональных образовательных организаций, имеющих договор о целевом обучении.

Глава республики выразил уверенность, что эти меры поддержки «сторицей нам вернутся», и пожелал педагогам, детям и родителям удачи в новом учебном году.