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Увеличивающие ягодицы шорты стали новым трендом в TikTok

Новости. Общество
23:30, 22 Апреля 2021
фото: Amazon
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Шорты, которые визуально увеличивают ягодицы, стали новым трендом у пользователей сети.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Речь идет о шортах модели Saiti, ткань которых выполнена в виде пчелиных сот. Отмечается, что они визуально увеличивают бедра и ягодицы за счет специальных швов на задней части и необычной структуры материала. Стоимость вещи, представленной на сайте ретейлера в шести цветах, составляет 15 фунтов стерлингов (1602 рубля).

Согласно материалу, описанные шорты стали популярны среди юзеров TikTok: хэштег #amazonshorts набрал более 2,5 миллиона просмотров. Блогерши публикуют ролики, в которых демонстрируют, как шорты подчеркивают их ягодицы.

Вдобавок около 200 покупателей оставили восторженные отзывы о покупке в комментариях под товаром. «Лучшие шорты», «Мои ягодицы выглядят в них просто потрясающе!», «Мои ягодицы никогда не выглядели так шикарно», «Эти шорты шикарно подчеркивают фигуру и они очень удобные», — писали клиенты Amazon.

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