Увидеть, как выглядел в старину Петрозаводск, можно с помощью QR-кодов, размещенных на улицах города

В Петрозаводске создан первый в России маршрут с «дополненной реальностью» — размещенные на нем QR-коды позволяют увидеть, как выглядел город в древние времена.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития Карелии.

На протяжении всего маршрута в определенных точках города размещены QR-коды, которые можно «считывать» с помощью специального мобильного приложения Arcona. Пользователи приложения могут увидеть изображения памятников истории и природных объектов, которые не дошли до наших дней, получить о них любопытную информацию.

Маршрут создан объединением CreatePtz в рамках проекта «Город как искусство» при поддержке Федерального агентства по туризму, правительства Карелии и администрации Петрозаводска.

«Работа длиною в год. Первая идея нашей команды, которая объединила креативное сообщество Петрозаводска и воплотилась в реальность. На протяжении года мы активно сотрудничали с архитекторами, историками и дизайнерами города. Не успев запуститься, наш проект уже вызвал большой интерес у представителей бизнеса региона из различных сфер деятельности», — сообщили разработчики проекта.