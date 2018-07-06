Уволенные сотрудники завода рассказали о банкротстве ОТЗ

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Заявления бывшего руководства Онежского тракторного завода об успехах предприятия до его банкротства были далеки от действительности, считают некоторые работники ОТЗ.
Об этом в эфире ГТРК "Карелия" рассказала уволенная по сокращению работница завода Маргарита Курденкова.
"Жили мы не очень хорошо. Была видимость завода. Реклама, всё хорошо, статьи всякие писали, а внутри производства не было", - рассказала Курденкова.
По ее словам, она была сокращена вместе с другими работниками предприятия в мае этого года.
Как следует из материалов Арбитражного суда о банкротстве предприятия, в настоящее время уволено 47 человек.
Что происходит сейчас на заводе, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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