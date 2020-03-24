Уволился замдиректора речного училища в Петрозаводске

Замдиректора Беломорско-онежского филиала госуниверситета морского и речного флота имени адмирала Макарова Владимир Войнов ушел в отпуск с последующим увольнением.

Замдиректора Беломорско-онежского филиала госуниверситета морского и речного флота имени адмирала Макарова – речного училища в Петрозаводске Владимир Войнов с 31 марта увольняется по собственному желанию.

Об этом "Столице на Онего" сообщил директор учебного заведения Альберт Сбитнев, уточнив, что на сегодняшний день его заместитель Войнов находится в отпуске.

"Войнов увольняется по собственному желанию, - сказал Сбитнев. - Претензии к его работе у меня не было".

"Я решил уволиться, потому что нашел более интересную и высокооплачиваемую работу, где буду занимать должность руководителя , а не заместителя", - так пояснил Владимир Войнов нашему изданию причину своего увольнения.

Напомним, что руководство Речного училища не менялось с 2015 года, когда в в ноябре, после громкого педофильского скандала руководителем учебного заведения стал Альберт Сбитнев.