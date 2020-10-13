Увольнения работников прошли в 28,6% организаций оптовой торговли в Карели

Почти треть оптовых торговых организаций в Карелии сократила персонал в III квартале 2020 года по сравнению со II кварталом.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом обследовании конъюнктуры и деловой активности в отрасли.

Из общего числа обследованных организаций 59,5% сохранили количество персонала, а 11,9% его увеличили. Прогнозы на IV квартал более оптимистичны. Сокращения работников ожидаются в 9,5% организаций, еще 85,7% не планируют изменения численности персонала, а 4,8% готовятся его увеличить. Кадровая политика в отрасли отражает общие настроения руководителей организаций. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".