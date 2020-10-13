Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сельскохозяйственная ярмарка сегодня закрылась в Петрозаводске (ФОТО) 10
13.10.2020 13:04
Минприроды закрепило границы "зеленого пояса" Петрозаводска, где запрещена застройка 3
13.10.2020 14:40
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась" 6
13.10.2020 11:55
Бизнесмен Леонид Белуга просит главу Карелии возобновить работу сельскохозяйственной ярмарки 9
13.10.2020 14:50
Минтранс разместился в отремонтированном здании бывшего Дома офицеров в Петрозаводске 15
13.10.2020 13:05

Увольнения работников прошли в 28,6% организаций оптовой торговли в Карели

Новости. Общество
09:26, 14 Октября 2020
Загрузка...

Почти треть оптовых торговых организаций в Карелии сократила персонал в III квартале 2020 года по сравнению со II кварталом.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом обследовании конъюнктуры и деловой активности в отрасли.

Из общего числа обследованных организаций 59,5% сохранили количество персонала, а 11,9% его увеличили.

Прогнозы на IV квартал более оптимистичны. Сокращения работников ожидаются в 9,5% организаций, еще 85,7% не планируют изменения численности персонала, а 4,8% готовятся его увеличить.

Кадровая политика в отрасли отражает общие настроения руководителей организаций.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-14 10:16:44
Люди будут жить там, где работа есть.
Театральный критик
2020-10-14 09:58:25
Не беда, пойдут работать по специальности .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
12.10.2020, 19:40
Российская многодетная учительница повесила своего четырехлетнего сына
11.10.2020, 12:04
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)
11.10.2020, 08:56
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека
12.10.2020, 14:04
Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего
11.10.2020, 10:02
Соцсети: водитель, попавший в смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом

Чтиво

13.10.2020 11:55
Личное мнение
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась" 6
Депутат Петросовета, председатель постоянной комиссии горсовета по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию Павел Сандберг высказал свое мнение о ситуации с общественным транспортом.
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 3
09.10.2020 14:16
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 8
07.10.2020 11:05
архив чтиво

Медиа

Ярмарка 2020 в Петрозаводске
09.10.2020 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»