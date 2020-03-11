"Уже ФЦП провалили": Слабунова предложила не давать денег управлению капстроительства Карелии

Депутат Законодательного собрания Карелии предложила не перечислять бюджетные деньги на поддержку регионального управления капитального строительства из-за негативной оценки реализации ФЦП и наличия более важных задач.

Эмилия Слабунова сообщила, что бюджетные суммы, которые предполагается направить на поддержку управления капстроительства, в том числе на увеличение его штатной численности, должны быть переданы на нужды мэрии Петрозаводска, у которой не хватает средств для октрытия загородного спортивно-оздоровительного лагеря "Старт".

"Тем более, зачем сейчас увеличивать УКС, когда уже ФЦП провалили. Остаются последние месяцы ее реализации. Теперь вознамерились увеличивать УКС. Что там теперь спасать в ФЦП за счет увеличенного УКСа? Вот давайте спасать возможность детям отдыхать", - сказала Слабунова.

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