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"Уже ФЦП провалили": Слабунова предложила не давать денег управлению капстроительства Карелии

Новости. Экономика
16:54, 11 Марта 2020
фото: Столица на Онего
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Депутат Законодательного собрания Карелии предложила не перечислять бюджетные деньги на поддержку регионального управления капитального строительства из-за негативной оценки реализации ФЦП и наличия более важных задач.

Эмилия Слабунова сообщила, что бюджетные суммы, которые предполагается направить на поддержку управления капстроительства, в том числе на увеличение его штатной численности, должны быть переданы на нужды мэрии Петрозаводска, у которой не хватает средств для октрытия загородного спортивно-оздоровительного лагеря  "Старт".

"Тем более, зачем сейчас увеличивать УКС, когда уже ФЦП провалили. Остаются последние месяцы ее реализации. Теперь вознамерились увеличивать УКС. Что там теперь спасать в ФЦП за счет увеличенного УКСа? Вот давайте спасать возможность детям отдыхать", - сказала Слабунова. 

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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Капитан
2020-03-11 18:20:08
Надо дать обязательно, даже если понимаем что профукают миллионы, зато потом силовикам работа будет!
Изя
2020-03-11 17:47:37
Как не парадоксально , но в настоящее время только эта партия находится в здравом уме и даёт реальную оценку того что происходит в стране . ЕР , ЛДПР , КПРФ , СР , Навальный находятся в полном штопоре и не в адеквате . :)
Изя
2020-03-11 17:35:57
Правильно и говорит . Зачем тупым давать деньги ? Пусть развалится этот автономный субъект , присоеденят его к другому субъекту , где меньше дегенератов от местной и пришлой элиты . :)
zanoza
2020-03-11 17:00:36
Только кто же послушает опальную Слабунову.
Гость
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