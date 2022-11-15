«Уже не могу без них»: петрозаводский священник вернулся из зоны спецоперации

Настоятель Сретенского храма Петрозаводска вернулся домой после поездки в зону проведения специальной военной операции.

Петрозаводский священник вернулся из командировки в зону СВО. Протоиерей Леонид Леонтюк, настоятель Сретенского храма, отправился на территорию боевых действий по благословению патриарха Кирилла в конце ноября для духовной помощи мобилизованным из Карелии и Северо-Запада, а также местным жителям, сообщили в официальном паблике администрации Питкярантского района.



«Большое количество крещений, исповедей, причащений осуществлялось, конечно, в окопах. Наши воины мужественно преодолевают все невзгоды. До линии соприкосновения с ВСУ недалеко. Сейчас наши мобилизованные занимаются обустройством территории, жизни. Прошел я по всем подразделениям одной из наших воинских частей, доставил частично и личную гуманитарную помощь, посмотрел быт. Увидел, что дух воинов укрепляется», - сообщил священнослужитель.



По его словам, в конце декабря он хочет вновь отправиться в зону СВО.



«Я сейчас приехал, но я чувствую внутренне, что уже не могу без них, чувствую, что должен духовно помочь нашим воинам, и в конце месяца есть желание туда отправиться вновь», - написал священник.