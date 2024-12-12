В Карелии священник встретился с несовершеннолетними заключенными

В СИЗО-2 Сегежи прошли беседы о нравственности и здоровом образе жизни.

В Следственном изоляторе № 2 города Сегежи прошла встреча с подростками, во время которой священнослужитель иерей Игорь Егоров провел духовно-нравственную беседу. Об этом сообщили на странице УФСИН России по Республике Карелия.

Отец Игорь рассказал о важности веры в жизни человека, о том, как поступки должны соответствовать заповедям Божьим. Особое внимание было уделено вреду употребления наркотиков и важности ведения здорового образа жизни.

Священник также подчеркнул значимость толерантности и ответственности за свои поступки, особенно в контексте преступлений на почве национальной и религиозной ненависти.

В завершение встречи все желающие смогли задать интересующие их вопросы.

«Подобные мероприятия — одно из основных направлений в работе по профилактике правонарушений среди лиц, не достигших 18-летнего возраста и преступивших черту закона», — подчеркнули в группе.