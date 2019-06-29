Уже сегодня в троллейбусах Петрозаводска можно расплачиваться картой

В День города в троллейбусах Петрозаводска появилась возможность оплатить проезд по безналичному расчёту.

Купить билет можно будет любыми банковскими картами с технологией бесконтактной оплаты (те, которые можно прикладывать), а также поддерживающими её современными девайсами.

Помимо этого, сохранится возможность расчёта наличными. Вместо билета пассажиры теперь будут получать чек оплаты.

Нововведения связаны, помимо прочего, с изменениями в федеральном законодательстве, по которым предприятия должны установить онлайн-кассы для передачи данных в налоговую службу.

Стоимость проезда в троллейбусах при этом не повысится.