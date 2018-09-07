Уже завтра пройдет торжественное открытие велопешеходной дорожки на Древлянке-8

Все жители города приглашаются на праздничное мероприятие.

Казалось, совсем недавно у жителей микрорайона возникла идея о создании вело-пешеходного маршрута на Древлянке-8. Сейчас приходит осознание, сколько всего пройдено, сколько всего сделано!

Уже в эту субботу, 8 сентября, состоится долгожданный праздник - торжественное Открытие "Тропы Ивана Царевича"!

Автор проекта Анастасия Иоффе, инициативная группа Древлянки-8 и партнеры подготовили праздничную программу для взрослых и детей.

Ведущей праздника станет Анжелика Божко. Анжелику знает, наверное, весь город: ЗОЖ специалист МЦ "Смена", ведущая спортивных мероприятий, а также организатор Фестиваля "ЗОЖный район" и соревнований по дворовому хоккею "Чистый лед".

Гостей ожидают совместная прогулка по велодорожке, зажигательные танцевальные флешмобы и выступления.

Для самых маленьких гостей будет организована интерактивная игровая программа от праздничного агентства "Служба спасения праздника". А постоянный партнер Древлянки-8 Беговелоклуб "Педалей нет" устроят забег на беговелах с маленькими спортсменами.

Конечно же, организаторы надеются увидеть среди участников много велосипедистов. Специально для них Магазин -веломастерская SportLab подготовит открытую бесплатную веломастерскую. Можно привести своего железного коня на ремонт.

Кроме того, Спортлаб подарит полезные велосипедные призы победителям конкурсов и активностей!

Этого мероприятия не было бы без идейных, инициативных создателей и продвигателей Тропы и его помощников. Все участники проекта на всех его этапах получат благодарственные письма за неоценимый вклад и инициативу.

Открытие "Тропы Ивана царевича" завершится торжественным вручением Царевне-лягушке ее долгожданной короны.

Также, на праздник планируется прибытие главы ПГО Ирины Мирошник.

Начало в 13.00 по адресу ул. Чистая, 1 (начало велопешеходной дорожки).

Приходите-приезжайте всей семьей!

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