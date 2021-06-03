Ужесточаются правила получения шенгенских виз

В соответствии с изменениями, перед выдачей виз могут проводиться расширенные проверки биографических сведений о человеке через базы данных безопасности и миграции.

Фото для виз нужно будет делать при подаче заявления. Кроме того, расширяются требования по сдаче отпечатков пальцев/

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