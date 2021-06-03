Ужесточаются правила получения шенгенских виз

Совет Европейского союза (ЕС) внес изменения в Визовую информационную систему (VIS) для повышения уровня безопасности.
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сайт организации.
В соответствии с изменениями, перед выдачей виз могут проводиться расширенные проверки биографических сведений о человеке через базы данных безопасности и миграции.
Фото для виз нужно будет делать при подаче заявления. Кроме того, расширяются требования по сдаче отпечатков пальцев/
Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
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