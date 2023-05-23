Узнали, какие сезонные овощи и фрукты подешевели в Петрозаводске

Магазины Петрозаводска завлекают покупателей скидками на «летний» ассортимент.

С приходом долгожданного лета в магазинах Петрозаводска ожидаемо дешевеют помидоры -9%, огурцы -8,7%, а также бананы -1,9% и яблоки -1%.



При этом дорожают морковь +7,7%, свекла +5,5% и картофель +4,7%.



Торговля спешит воспользоваться моментом и предлагает покупателям скидки на «летние» товары.



Подробнее об этом в еженедельном мониторинге проекта «Жизнь и кошелек».