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Новости. Общество
16:10, 31 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

Узнали, почему в Петрозаводске инвалид без ног и без рук сидит на улице в жару и холод

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Инвалид без рук и без ног, который сидит на переходе у торгового центра в Петрозаводске, приехал из Новосибирска.

Наверное, многие видели мужчину-инвалида, который сидит на пешеходной переходе на Лесном проспекте у "Сигмы". Он сидел летом в жару, когда проезжавшие мимо машины покрывали его пылью из-под колес, он сидит сейчас – в мороз и холод.

В минувшее воскресенье, 30 декабря, он тоже сидел, как обычно, на дороге. Мимо проходили люди с полными сумками – канун Нового года, себе бы стол накрыть, не до инвалида. Редкие прохожие здоровались с мужчиной, поздравляли с наступающими праздниками и протягивали копеечки.

Журналист "Столицы на Онего" решила тоже поздравить мужчину и узнать, как он оказался в такой ситуации.

Купила спиртное – Новый год же. Подошла. Передо мной сидел мужчина без рук и без ног. Протягиваю бутылку, говорю: с праздником, поднимите стопку за здоровье. Он стесняется брать спиртное:

- Да ты, что, милая, подумают, что пьяница, - говорит мужчина, прячет спиртное и широко улыбается беззубым ртом.
- Берите, люди сейчас о себе думают. Как вы здесь оказались?
- Спасибо, милая, вернусь домой выпью в праздник. Я же здесь у сестры живу. Сам из Новосибирска. Мне 40 лет, а ты думала, сколько? Я в 2003 работал в лесу в Новосибирске, получил травму - дерево на меня упало. Хирург попался неопытный, сразу руки и ноги отрезал, не стал долго думать – боялся, что гангрена начнется. Его тогда ругали, говорили, что надо было неделю подождать, посмотреть – теперь что говорить, ноги с руками мне уж не пришьешь обратно. Я один там жил. А здесь, в Петрозаводске, у меня сестра родная, старшая. Спасибо ей, приняла. У нее две дочки. У меня пенсия по инвалидности мизерная: валенки купил, куртку купил – деньги кончились. Не буду же на шее у сестры сидеть, ей еще девчонок поднимать – вот я здесь и сижу.
- Многие деньги дают?
- Те, кто меня уже знает, здороваются, копеечку всегда дадут, а многие косо смотрят.
- Хотели бы что-нибудь на Новый год в подарок?
- Не надо мне ничего, милая, не надо…

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