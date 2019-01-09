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Новости. Экономика
12:01, 09 Января 2019
фото: Павел Буренков / vk.com

Узнали, во сколько бюджету Карелии обходятся вояжи чиновников в Китай

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Для примера анализа эффективности мы обратили внимание на визит министра экономического развития и промышленности Карелии Павла Буренкова в Китай.

Поездка делегации в Китай – дорогое удовольствие. Расходная часть её бюджета формируется из статей на оплату перелётов Петрозаводск – Москва, Москва – Пекин и обратно, трансферов из аэропортов, проживания в гостинице или найма жилого помещения, суточных.

В ответ на журналистский запрос первый заместитель руководителя губернаторской администрации Галина Брун сообщила, что расходы на командировку министра в общей сложности составили 112 491 рубль 88 копеек. Значительная сумма. И это при том, что, в соответствии с ответом на запрос, "транспортное сопровождение и переводчик были предоставлены безвозмездно" принимающей стороной.

Обращает на себя внимание и то, что при продолжительности заграничной командировки в четыре дня суточные были выплачены за семь и составили 22 707 рублей 68 копеек.

Судя по официальным источникам и сообщениям в СМИ, ни один из обсуждаемых Буренковым инвестиционных проектов пока не получил никакого дальнейшего развития. Это можно было бы списать на необходимость тщательной проработки инвестиционных идей и инициатив. Тем более, что ноябрьский визит в Поднебесную стал первым для Павла Буренкова, сравнительно недавно назначенного министром.

Но тут не надо обольщаться. За счёт средств республиканского бюджета только за два последних года Китайскую республику посетили министры экономического развития и промышленности Карелии Олег Арминен, Евгений Жирнель, Дмитрий Матвиец, Дмитрий Родионов. Все они ушли в отставку и уже не доведут начатые "встречи и переговоры" с китайскими товарищами до реально привлечённых инвестиций и реально реализованных проектов.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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User
2019-01-09 12:24:00
Покуда у кормила корешА,
Хорошего не будет ни шиша!
zanoza
2019-01-09 12:19:01
Совести нет, раскатывают на бюджетные средства в своё удовольствие. Если был бы положительный экономический эффект от этих поездок , то можно было бы понять, а так пустая трата народных (бюджетных) средств.
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