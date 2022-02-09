В 11 поселках Карелии появится связь 4G

Мероприятия по подключению пройдут в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ», сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Минцифры России определило список населенных пунктов РФ, которые в 2022 году будут обеспечены мобильной связью стандарта 4G. Перечень составлен на основе выбора россиян, принявших участие в голосовании на едином портале Госуслуг.

При подведении итогов также учитывались бумажные письма, поступившие в адрес министерства. Участниками отбора могли стать населенные пункты с численностью населения от 100 до 500 человек и не обеспеченные сотовой связью.

Карелия имела региональную квоту в 11 населенных пунктов. По результатам голосования и проверки участников на соответствие условиям конкурса в список этого года вошли:

- поселок Кинелахта, Пряжинский р-н

- поселок Хвойный, Беломорский р-н

- деревня Алексала, Олонецкий р-н

- поселок Шалговаара, Медвежьегорский р-н

- поселок Ондозеро, Муезерский р-н

- деревня Куганаволок, Пудожский р-н

- поселок Панозеро, Кемский р-н

- деревня Маслозеро, Медвежьегорский р-н

- поселок Ласанен, Лахденпохский р-н

- деревня Уница, Кондопожский р-н

- село Нюхча, Беломорский р-н

До конца года устойчивый сигнал появится в поселке Кинелахта, который находится в 80 км от районного центра и 126 км от Петрозаводска. Идею принять участие в голосовании предложили дачники, рассказывает местная жительница Людмила Павлова.

«В дачный сезон у нас много отдыхающих, они и предложили поучаствовать в голосовании. В 2020 году нам стали проводить интернет через стационарные телефоны, но они есть не у всех и, если случаются перебои с электричеством, мы остаемся без связи. Чтобы позвонить с сотового, нам нужно подниматься на возвышенность в конце поселка, там слабо ловится сигнал из Ведлозера, которое от нас в 30 километрах, - поясняет Людмила Павлова. - Очень рады, что попали в список победителей, мы активно голосовали».