В 12 магазинах Карелии нашли опасные мясопродукты

Россельхознадзор Карелии провел внеплановую выездную проверку магазинов "Великолукский мясокомбинат" – из 20 торговых точек нарушения были выявлены в 12, сообщили в ведомстве.

Так, в одном из магазинов, расположенных в Петрозаводске, часть продуктов хранилась с нарушением температурных режимов.

Без маркировки, содержащей сведения о дате выработки, производителе, сроках годности, в холодильной витрине торгового зала находились докторская колбаса весом 0,8 кг и 0,156 кг ливерной колбасы.

Без маркировок в продаже были обнаружены мясопродукты и в других магазинах, один из них – с явными признаками порчи.

Всего из 20 торговых точек, расположенных в Петрозаводске и районах Карелии, нарушения были выявлены в 12.

Индивидуальные предприниматели были оштрафованы.