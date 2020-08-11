В 13 районах Карелии выявлены проблемы с подготовкой к отопительному сезону

Управляющие организации допустили отставание от утвержденного графика по проведению гидравлических испытаний в ряде многоквартирных домов, сообщили в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору.

На основании информации "Карелкоммунэнерго" рассматривается вопрос о принятии соответствующих мер реагирования в отношении 36 управляющих организаций в 13 районах республики, допустившим отставание от утвержденного графика по проведению гидравлических испытаний в ряде многоквартирных домов.

Уже возбуждено 14 дел об административных правонарушениях.

В августе проведение заседаний запланировано во всех муниципальных районах в соответствии с утвержденным графиком.