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В 13 районах Карелии выявлены проблемы с подготовкой к отопительному сезону

Новости. Общество
10:34, 12 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Управляющие организации допустили отставание от утвержденного графика по проведению гидравлических испытаний в ряде многоквартирных домов, сообщили в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору.

На основании информации "Карелкоммунэнерго" рассматривается вопрос о принятии соответствующих мер реагирования в отношении 36 управляющих организаций в 13 районах республики, допустившим отставание от утвержденного графика по проведению гидравлических испытаний в ряде многоквартирных домов.

Уже возбуждено 14 дел об административных правонарушениях.

В августе проведение заседаний запланировано во всех муниципальных районах в соответствии с утвержденным графиком.

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Комментарии

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новый
2020-08-12 13:06:25
У либерастни выявлены проблемы с истерикой. Обычно уже в мае истерить начинают, сразу после отключения.
zanoza
2020-08-12 12:24:40
Как только приближается отопительный сезон,начинается паника у власти региона и созданной ею теплоснабжающей организации. Как всегда, лето красное пропели, а тут бац и отопительный сезон :)
кир
2020-08-12 11:30:52
Телесные наказания - проверенный веками способ заставить людей работать. Слов и хорошего отношения они не понимают. :)
zanoza
2020-08-12 12:20:58
кир, начать нужно с тебя,ты точно не понимаешь.
кир
2020-08-12 13:12:23
zanoza, это ты не понимаешь. А понимаешь только скидки в магазине.
Изя
2020-08-12 10:46:50
Не до этого .
Арктические зоны надо осваивать , некогда заниматься мелочами ))) :)
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