В 2018 году в Карелии в ДТП погибли 74 человека, более тысячи получили травмы

В 2018 году на дорогах республики фактически на треть, в сравнении с прошлым годом, сократилось число погибших в дорожных авариях людей, сообщает УГИБДД по Карелии.

"Вместе с тем, число пострадавших участников движения значительно увеличилось. Так, в минувшем году в 777 ДТП погибли 74 человека и 1026 были травмированы", - говорится в сообщении.

На дорогах федерального значения количество смертельных ДТП уменьшилось в два раза.