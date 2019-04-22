В 2019 году планируется создать в Карелии не менее 776 дополнительных мест в детских садах

Важнейшее направление демографической политики – это создание условий для материнства, сказал Артур Парфенчиков.

"В сфере дошкольного образования мы обеспечили 100-процентную доступность детских садов для детей в возрасте от 3 до 7 лет и продолжаем работать в этом направлении, - отметил Парфенчиков в своем докладе перед депутатами по итогам прошедшего года. - В 2018 году созданы 387 дополнительных мест в детских садах".

На 1 января текущего года в республике охвачены дошкольным образованием более 92 процентов детей ясельной группы. В среднем по стране в прошлом году доступность дошкольного образования для детей этого возраста составила порядка 80 процентов.

"Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей до трёх лет будут продолжены в рамках национального проекта «Демография», - заверил Парфенчиков, - уже в 2019 году планируется создать не менее 776 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в Петрозаводске, Сортавале и поселке Шуя. А до конца 2021 года будут созданы 2 тысячи 376 дополнительных мест дошкольного образования. Общий объем инвестиций составит более 1 миллиарда 600 миллионов рублей".

Также, по словам главы Карелии, еще три детских сада с общей наполняемостью 590 мест будут построены в соответствии с Федеральной целевой программой по развитию республики – в поселках Ляскеля, Ильинский и в городе Петрозаводске.

"В то же время, - подчеркнул в выступлении Артур Парфенчиков, - нам нужно активизировать работу по развитию частных дошкольных образовательных организаций. Частных детских садов в республике крайне мало – всего четыре, а их услугами пользуется 1,6 процента от общего количества воспитанников системы дошкольного образования. Учитывая, что в республике предусмотрена финансовая поддержка дошкольного образования в частных организациях, их развитие в определенных случаях может быть хорошей альтернативой строительству новых детских садов".