Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:25, 22 Апреля 2019
фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В 2019 году планируется создать в Карелии не менее 776 дополнительных мест в детских садах

Загрузка...

Важнейшее направление демографической политики – это создание условий для материнства, сказал Артур Парфенчиков.

"В сфере дошкольного образования мы обеспечили 100-процентную доступность детских садов для детей в возрасте от 3 до 7 лет и продолжаем работать в этом направлении, - отметил Парфенчиков в своем докладе перед депутатами по итогам прошедшего года. - В 2018 году созданы 387 дополнительных мест в детских садах".

На 1 января текущего года в республике охвачены дошкольным образованием более 92 процентов детей ясельной группы. В среднем по стране в прошлом году доступность дошкольного образования для детей этого возраста составила порядка 80 процентов.

"Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей до трёх лет будут продолжены в рамках национального проекта «Демография», - заверил Парфенчиков, - уже в 2019 году планируется создать не менее 776 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в Петрозаводске, Сортавале и поселке Шуя. А до конца 2021 года будут созданы 2 тысячи 376 дополнительных мест дошкольного образования. Общий объем инвестиций составит более 1 миллиарда 600 миллионов рублей".

Также, по словам главы Карелии, еще три детских сада с общей наполняемостью 590 мест будут построены в соответствии с Федеральной целевой программой по развитию республики – в поселках Ляскеля, Ильинский и в городе Петрозаводске.

"В то же время, - подчеркнул в выступлении Артур Парфенчиков, - нам нужно активизировать работу по развитию частных дошкольных образовательных организаций. Частных детских садов в республике крайне мало – всего четыре, а их услугами пользуется 1,6 процента от общего количества воспитанников системы дошкольного образования. Учитывая, что в республике предусмотрена финансовая поддержка дошкольного образования в частных организациях, их развитие в определенных случаях может быть хорошей альтернативой строительству новых детских садов".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2019, 14:08
Юля вернулась
18.04.2019, 21:30
Обнаженный муж Наташи Королевой сделал селфи в ванной
16.04.2019, 19:10
Внешний вид Кудрявцевой привел поклонников в недоумение
16.04.2019, 11:39
Экс-министр спорта Карелии задержан в Петрозаводске
15.04.2019, 11:59
Соседи показывают настоящую драму
17.04.2019, 15:25
ВИДЕО: Судимый мужчина пытался зарезать девушку в Петрозаводске, спасли соседи

Аналитика

18.04.2019 15:39
Капитал
Вспоминая Худилайнена 9
В Карелии обсудили новую программу расселения из аварийного жилья, которая начинается в этом году и продлится до 2025 года.
Заложники "форелевого бума" 1
18.04.2019 15:08
Народ против административного памятника 21
17.04.2019 10:10
Православное духовенство и чиновники озаботились "прополкой" молодежи 13
16.04.2019 15:10
"Истинные финны" покоряют электорат 4
15.04.2019 14:13
Вся аналитика

Чтиво

18.04.2019 14:10
Частная жизнь
Бабье царство у помойки 4
Жительницы Чалны рассказали, как они пытаются выжить в доме, который держится на монтажной пене.
Юля вернулась
15.04.2019 14:08
Соседи показывают настоящую драму 17
15.04.2019 11:59
"Автоматизация бардака и хаоса приводит к автоматизированному бардаку и хаосу" 2
11.04.2019 12:45
архив чтиво

Медиа

Фестиваль по чирлидингу в Петрозаводске
20.04.2019 13:36
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»