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В 2020 году Россельхозбанк увеличил поддержку фермеров в 1,5 раза

Новости. Экономика
15:35, 15 Января 2021
фото: © rshb.ru
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В 2020 году малый и средний агробизнес получил от Россельхозбанка кредитную поддержку в размере более 260 млрд рублей, что на 44% превышает аналогичный показатель за предыдущий год.

При этом банк выдал небольшим фермерским хозяйствам 92 млрд рублей по льготной ставке не выше 5% в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1528.

"2020 год стал жёстким испытанием для всей российской экономики, и одной из своих стратегических задач банк видел своевременную поддержку профильного бизнес-сегмента – аграриев. Особенное внимание мы уделяли фермерам, финансирование которых было значительно увеличено. При этом мы активно помогали и тем отраслям, которые больше других пострадали от пандемии", – прокомментировал директор регионального филиала Алексей Кольчик.

Помимо оформления льготных кредитов согласно Постановлению Правительства РФ №1528, банк также выдал:

• 15 млрд рублей льготных кредитных средств согласно Постановлению Правительства РФ №1764;
• 3 млрд рублей на "антиковидную" поддержку предпринимательства и сохранение занятости в пострадавших отраслях, использовав выделенный государством лимит на 100% использовал;
• свыше 1 млрд рублей – на льготных условиях членам Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР);
• более 300 млн рублей – начинающим фермерам, членам семейных ферм и сельхозкооперативов.

Поддержка позволила россиянам из самых разных регионов, несмотря на связанные с пандемией ограничения, не только продолжать и развивать свою деятельность в интересах общества, но и становиться фермерами. Например,
• в Свердловской области банк выдал 45 млн рублей по Постановлению 1528 ООО "Новый путь", которые пошли на строительство коровника почти на 200 мест;
• в Башкортостане 900 тыс. рублей средств банка позволили победителю конкурса "Агростартап-2020" Гафуану Шайхутдинову создать фермерское хозяйство с нуля: приобрести нетелей абердин-ангусской породы, трактор, пресс-подборщик и другое оборудование.

"Таких примеров у банка тысячи, но мы не останавливаемся на достигнутом и в этом году продолжили активную поддержку фермеров во всех регионах нашего присутствия", – добавил Алексей Кольчик.

В 2020 – юбилейном для банка году – к классическим финансовым формам поддержки сельского хозяйства добавились новые. Среди них выделяются уникальная цифровая экосистема для аграриев Своё Фермерство и общероссийский образовательный проект "Школа фермера".

Своё Фермерство представляет собой пополняющуюся систему цифровых сервисов, например, телеветеринарии, мониторинга полей, порталов для подбора персонала и покупки семян, которые позволяют развивать хозяйство за счет новых технологий и перевести рутинные процессы на автоматический режим, а также привлечь к развитию хозяйства новых партнеров. Отдельным ответвлением экосистемы выступает B2C-маркетплейс Своё Родное, на котором фермеры могут без посредников продавать свою продукцию и предлагать услуги агротуризма, таким образом расширяя клиентскую базу, каналы сбыта и увеличивая доход от деятельности.

В Новосибирской области одним из первых платформой стал пользоваться фермер Иван Харченко, в ноябре ставший победителем регионального этапа национальной премии "Бизнес Успех" в номинации "Лучший сельскохозяйственный проект". Предприниматель вместе с супругой развивает агротуризм в Колыванском районе, а также занимается переработкой мяса птицы.

"Платформа показалась мне очень перспективным и нужным проектом. Зачастую многим фермерам сложно найти клиентов, здесь же все достаточно просто, можно рассказать о своих услугах, представить условия и найти новых гостей. Поскольку у нас работает своя переработка, думаю, сервисы помогут и в сбыте продукции", – говорит Иван Харченко.

Проект "Школа фермера" позволяет научиться вести успешный агробизнес с нуля или повысить квалификацию уже действующих аграриев. В сентябре проект был запущен в Ставропольском крае, Башкортостане, Московской и Новосибирской областях. В 2021 году "Школа фермера" внедряет онлайн-формат обучения и расширяет географию за счет новых регионов.

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