В 2020 году в Карелии отмечен более чем двукратный рост заболеваемости внебольничной пневмонией

Такая тенденция сохраняется в республике и в начале нынешнего года.

В 2020 году в Карелии произошел более чем двукратный рост заболеваемости внебольничной пневмонией. Согласно данным Росстата, в течение года в республике было выявлено 9 337 случаев этого заболевания. Такая тенденция сохранилась в регионе и в начале нынешнего года. В январе число случаев внебольничной пневмонии в Карелии составило 1376, что в 2,8 раза выше, чем в аналогичный прошлогодний период.

Напомним, в минувшем году в республике был также отмечен существенный рост смертности населения. По данным Росстата, всего за год в Карелии ушли из жизни 10 076 человек, что на 1273 человека больше, чем в 2019 году. При этом показатель смертности на тысячу жителей вырос с 14,3 до 16,5, или на 15%.