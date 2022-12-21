В 2022 году в Карелии 40% работников наблюдали сокращения в своих компаниях

При этом 53% жителей Карелии рассказали об отсутствии сокращений на работе.

В ходе опроса платформы интернет-рекрутинга hh.ru о том, происходили ли в их компании сокращения, 53% работников в Карелии заявили об отсутствии сокращений. В целом по России об этом заявили 50% опрошенных.

О сохранении штата компании рассказали 65% представителей профессиональной сферы «Закупки», 63% юристов, 61% медиков и фармацевтов, 60% работников науки и образования, а также 54% госслужащих.

О выборочных сокращениях на работе сообщили 29% опрошенных — чаще всего в сфере добычи сырья, производства и высшего менеджмента. Наконец, 11% работников ответили, что в их компании в 2022 году сократили многих работников. Чаще всего такой ответ звучал из уст представителей маркетологов и административного персонала.

Напомним, ранее в ходе опроса выяснилось, что у каждого пятого работника в Карелии в 2022 году выросла зарплата.