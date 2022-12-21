У каждого пятого жителя Карелии в 2022 году выросла зарплата

По данным опроса, у 22% работающих жителей республики выросла заработная плата.

Служба исследований платформы интернет-рекрутинга hh.ru провела опрос, в ходе которого выяснилось, у скольких жителей Карелии изменилась зарплата.

Согласно опросу, заработная плата увеличилась у 22% жителей Карелии. Для сравнения — по России эта цифра составила 15%. В большинстве случаев зарплата выросла у представителей сферы «Добыча сырья» — 26%, а также у специалистов по закупкам — 25%.

При этом сократились доходы у 23% жителей Карелии. Больше всего пострадали представителя сфер «Автомобильный бизнес» (35%), «Консультирование» и «Продажи» (по 31%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (30%), а также «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 29%).

Без изменений в 2022 году зарплата осталась у 42% опрошенных.