В 2023 году 16 человек в Карелии отметили столетний юбилей

Специалисты Минсоцзащиты республики традиционно приходят поздравить долгожителей.

Как сообщили в Минсоцзащиты Карелии, поздравить именинников с юбилейными датами приходят не только представители министерства и сотрудники подразделений Комплексного центра социального обслуживания населения, но и члены Попечительского совета, представители районных администраций, депутаты Законодательного собрания республики и члены районных женсоветов.

В 2023 году 100-летний юбилей отметили 16 человек.

«Через удивительные судьбы долгожителей можно узнать много интересного и увлекательного из истории Карелии. Ведь юбиляры всегда с радостью делятся своими воспоминаниями за чашечкой чая. Многие из них — знаменитые в республике учителя, врачи, госслужащие», — рассказали в Минсоцзащиты.