В 2023 году в Карелии отремонтируют 29 зданий школ

В республике продолжается капитальный ремонт школ.

Сегодня глава республики Артур Парфенчиков побывал в Шуйской средней школе, где ровно год назад министр просвещения России Сергей Кравцов дал старт федеральной программе и где ведутся наиболее масштабные строительные работы.

На сегодняшний день в программу включены 29 зданий общеобразовательных организаций республики. На модернизацию школ Карелия получила более 2 млрд рублей из федерального бюджета и направила более 300 млн рублей собственных средств.

Капитальный ремонт идет в учебных заведениях Петрозаводска, Лахденпохского, Лоухского, Прионежского, Пряжинского, Сегежского и Суоярвского районов, а также в 3 государственных общеобразовательных организациях, подведомственных Министерству образования. Некоторые учреждения уже практически готовы, другие будут сданы до конца этого года.

На 2023 год в список школьных зданий для проведения капремонта добавились еще 8. Они вошли в программу по результатам дополнительного отбора, который провело Министерство просвещения России. В числе учебных заведений — средняя школа № 1 Кондопоги, Пиндушская школа № 1, два здания средней школы № 1 Олонца, Туксинская школа, школы № 2 и № 3 Пудожа, а также школа поселка Пяльма.

— Объем работ существенный, надо максимально привлекать к ним местных подрядчиков, — отметил

глава Карелии. В Шуйской средней школе практически завершены фасадные работы, подрядчик приступает к замене всех инженерных сетей, затем начнется косметическая отделка. Заключены контракты на установку систем видеонаблюдения и ограждения. Полностью обновленная, школа должна открыть свои двери к 1 сентября. «Продолжается работа и в других районах республики. В основном это обновление фасада, утепление зданий и замена кровли, электрических и отопительных систем, — рассказал министр образования и спорта республики Роман Голубев.