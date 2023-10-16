В 2023 году в Карелии отремонтируют 340 километров региональных дорог благодаря нацпроекту

В пятницу 13 октября на заседании комитета Заксобрания Карелии обсудили ход ремонта дорог в республике.

На заседании Комитета Законодательного собрания Карелии по экономической и промышленной политике, ЖКХ и энергетике 13 октября депутаты обсудили вопрос хода работ по ремонту автодорог в регионе.

С докладом перед депутатами выступил замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Андрей Мелентьев. По его словам, объем Дорожного фонда республики в этом году достиг максимума - 13,5 млрд рублей.

Несмотря на это, одномоментно привести все дороги к нормативу невозможно, подчеркнул спикер. «Стараемся планомерно осуществлять эту работу», - заявил Андрей Мелентьев.

По словам замминистра, в рамках федеральной целевой программы «Развитие» завершается строительство автодороги «Петрозаводск - Суоярви» на участке с 25 по 33 км. В завершающей стадии находится также реконструкция моста через Ондский канал на трассе «Кола» через поселок Надвоицы в Сегежу.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и федеральному проекту «Содействие» в 2023 году планируется отремонтировать 340 километров региональных дорог, в том числе 62 километра - за счет средств казначейского кредита.

Начались работы по реконструкции трех мостов: через реку Шуя на автодороге «Петрозаводск - Суоярви», на железнодорожном пути на подъезде к поселку Импилахти в Питкярантском районе и на мосту через реку Верхняя Седокса в Олонецком районе.

Объем финансирования «БКД» и ФП «Содействие» составил 7,3 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 3,3 млрд рублей.

В Петрозаводске в 2022 году опережающими темпами отремонтировали 14 объектов протяженностью почти 10 километров, запланированных на 2023 год. В этом году уже приступили к ремонту объектов 2024 года.

Всего в 2023 году в Петрозаводске планируется отремонтировать 32 объекта протяженностью более 20 километров дорог местного значения.

Ввели в эксплуатацию мост через реку Кутижма на автодороге «Петрозаводск - Суоярви». Мост через реку Чална на этой же трассе находится в завершающей стадии.

Ведутся работы по капремонту моста через Неглинку по ул. Антикайнена в Петрозаводске. Это решит проблему троллейбусного сообщения: их снова запустят по мосту, подчеркнул Андрей Мелентьев.

«Что касается работ за счет реструктуризации госдолга Карелии перед РФ по бюджетным кредитам, в завершающей стадии находится реконструкция упомянутого моста через Ондский канал на трассе «Кола», а также строительство подъездной дороги к заводу по переработке рыбы в городе Кондопога. Объекты введут в эксплуатацию в этом году», - рассказал Андрей Мелентьев.

Кроме того, за счет субсидий из Дорожного фонда республики бюджетам муниципальных образований в 2023 году предусмотрен ремонт 5,5 км дорог местного значения, ремонт 6 аварийных мостов, разработка проектной документации по двум объектам и мероприятия по организации дорожного движения.

В задачах на следующий год - ремонт более 190 километров дорог регионального значения, в том числе включенных в опорную сеть России на территории Карелии.

В 2024 году планируется завершить реконструкцию и ввести в эксплуатацию 3 ранее упомянутых моста в рамках «БКД» и продолжить работы по приведению в нормативное состояние аварийных мостов.

В следующем году также стартуют работы по реконструкции моста через Лососинку по ул. Мерецкова в Петрозаводске. По словам Мелентьева, это вопрос злободневный. Ориентировочная стоимость работ по предварительным подсчетам составляет около 2 млрд рублей. По итогам экспертизы она будет уменьшена, подчеркнул замминистра. Он отметил, что проект планируется реализовать в течение трех лет с 2024 по 2026 год.

В ходе обсуждения депутаты парламента задали представителю профильного министерства интересующие их вопросы. Например, Инна Болучевская уточнила, когда будут отремонтированы Октябрьский и Банковский мосты в Беломорске. Депутат отметила, что ремонт объект за счет муниципального бюджета не потянуть. Андрей Мелентьев заверил, что средства на изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию этих объектов уже заложены.

Депутат Ирина Кузичева поинтересовалась сроками завершения ремонта Майгубского моста и будет ли до этого момента ходить электричка Надвоицы – Сегежа. Замминистра пояснил, что мост введут в эксплуатацию в конце ноября, до этого времени для жителей будет ходить электричка.

Депутат Марина Гуменникова уточнила планы по ремонту проезда Тидена в Петрозаводске. Отвечая на вопрос, докладчик отметил, что проезд Тидена и Комсомольский проспект рассматриваются в самой ближайшей перспективе. Дороги планируют отремонтировать за счет федеральных средств, для этого город готовит соответствующие заявки.

Парламентарий Эмилия Слабунова подняла вопрос ремонта дороги Долматова - Няндома – Каргополь – Пудож, которая относится к сети опорных дорог. По словам Андрея Мелентьева, начало работ запланировано на 2024 год, окончание – на 2025. Он подчеркнул, что отремонтируют всю дорогу, а не отдельные ее участки.

«Сейчас идет разработка проектной документации на ремонт», - добавил замминистра. Он отметил, что к сети опорных в республике также относится дорога «Олонец – Питкярантя – Леппясилта».

«Ежегодно Дорожный фонд Карелии увеличивается. Это означает, что объем работ также возрастает. И если раньше мы строили от 20-30 объектов в год, то сегодня это уже больше сотни объектов и более 300 километров. Это тот результат, которого добилась исполнительная власть республики в отношении ремонтных работ на наших дорогах», - подвел итоги обсуждения председатель профильного Комитета Законодательного собрания Карелии Леонид Лиминчук.

Парламентарий отметил, насколько важно поддерживать необходимый уровень и темп строительных работ, поскольку сейчас только 48% региональных дорог и дорог местного значения отвечают нормативным требованиям.

«Здесь депутаты Законодательного собрания ставят перед собой определенные цели: не сбавлять этот темп и поддерживать органы исполнительной власти в поисках новых бюджетных решений и тех финансовых инструментов, которые могут использовать наши власти для ремонта на дорогах местного значения», - добавил Леонид Лиминчук.