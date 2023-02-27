В 2024 году в Карелии пройдут Дни Тверской Карелии

Культурное мероприятие приурочено к празднованию 800-летия крещения карелов.

Правительство Карелии утвердило «дорожную карту» по реализации решений IX съезда карелов на 2023–2024 годы. Среди мероприятий, включенный в документ, — перевод на карельский язык адресных и дорожных указателей, разработка и издание учебников по карельскому языку, организация курсов карельского языка для взрослого населения республики и курсов национальной журналистики.

Одним из крупных культурных событий, которые пройдут в республике в 2024 году в рамках «дорожной карты», станут Дни Тверской Карелии. Мероприятие посвящено празднованию 800-летия крещения карелов, которое будет отмечаться в стране в 2027 году.

Напомним, съезды карельского народа проводятся в Карелии один раз в четыре года. IX съезд состоялся в 2020 году в городе Олонце.