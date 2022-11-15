В администрации президента РФ ответили на запрос из Карелии об указе о завершении мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, где необходимо прояснить детали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видел обращение карельского «Яблока» по теме мобилизации и переадресовал вопрос об этом в министерство обороны. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Ранее фракция партии «Яблоко» в заксобрании Карелии обратилась к главе государства Владимиру Путину с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Там отмечают, что публичные выступления министра обороны Сергея Шойгу, заявления президента и его пресс-секретаря о том, что частичная мобилизация завершена, «не являются нормативными актами и, следовательно, не имеют юридической силы».

«Все-таки нужно, поскольку головное ведомство в этом вопросе — это министерство обороны, то лучше эти детали прояснять там», — сказал журналистам в понедельник представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать данную инициативу.

28 октября Шойгу доложил президенту о завершении частичной мобилизации в России, которая началась 21 сентября. По его словам, были призваны 300 тыс. человек, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется. В Минобороны РФ подчеркивали, что дальнейшая работа военкоматов по комплектованию ВС РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.