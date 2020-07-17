В Африке пираты захватили российских моряков в заложники

В Гвинейском заливе в 388 км от побережья западно-африканского государства Бенин пираты напали на русско-украинское судно — 13 членов экипажа, в том числе девять россиян, были взяты в плен.

В Гвинейском заливе на западе Африки пираты взяли в заложники 13 членов экипажа танкера Curacao Trader, состоявшего из 19 граждан России и Украины — остальным удалось забаррикадироваться. Об этом пишет "Газета.Ру" со ссылкой на компанию Alison Management, в управлении которой находится судно.

Танкер вышел из порта Ломе (главный порт африканской страны Того, — "Газета.Ru") под флагом Либерии — он предназначен для перевозки нефти и жидких химических веществ.

По данным организации, 17 июля в 11.00 по местному времени (13.00 мск) в 388 км от побережья государства Бенин в Западной Африке на корабль напали пираты.

"Судно дрейфует с ограниченными возможностями в управлении", — заявили в Alison Management.

Согласно информации портала, специализирующегося на вопросах безопасности на море, Dryad Global, на борт Curacao Trader забрались восемь вооруженных пиратов. На сайте уточнили, что никогда ранее захваты заложников в Гвинейском заливе не происходили на таком удаленном от берега расстоянии. В организации нападения участвовало крупное судно, уверены специалисты портала.

На помощь русско-украинскому судну Alison Management направила экипаж находящегося рядом рефрижератора (судна, оборудованного для перевозки скоропортящихся грузов, — "Газета.Ru") Frio Chikuma. Представители посольства РФ в Нигерии и Бенине сообщили, что предпринимают все необходимые действия, чтобы выяснить детали произошедшего.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что среди заложников есть четверо украинцев — остальные девятеро, предположительно, россияне. В настоящее время от владельца судна ждут решения о создании оперативного штаба по освобождению моряков. Пираты пока не пытались установить контакт с властями России и Украины.

Как пишет ТАСС, Гвинейский залив за последнее время превратился в "самый опасный регион на планете в плане угрозы со стороны морских разбойников". В первом квартале 2020 года там было зафиксировано 45% случаев мирового пиратства. А как сообщили в Международном морском бюро, в 2019 году на Гвинейский залив приходилось 90% похищений моряков с судов.

При этом преступники в этом заливе чаще всего захватывают членов экипажей для получения за них выкупа.