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"ОРЭС-Петрозаводск" подвели итоги работы за год

Новости. Общество
13:21, 23 Декабря 2020
фото: © "ОРЭС-Петрозаводск"
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Накануне новогодних праздников в АО "ОРЭС-Петрозаводск" подвели итоги трудовой деятельности.

Не секрет, что этот год был для всех особенным – пандемия коронавируса и связанные с этим трудности, а также именно в 2020-ом предприятие отметило свой 110-летний юбилей. Но, несмотря на все сложности, за 12 месяцев предприятием успешно завершены инвестиционная и производственная программы, подготовлено оборудование к безопасному прохождению зимнего периода, проведен необходимый ремонт эксплуатируемого оборудования, закуплена новая техника, а также реализован в Петрозаводске красочный проект "Граффити".

Подробнее о выполненных работах читайте здесь.

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