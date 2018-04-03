Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:11, 03 Апреля 2018

В автошколе "Престиж" проводится новый розыгрыш "Весенняя дюжина"

По теме

ВИДЕО: Первые шаги детей с ограниченными возможностями на "Добром катке" от "ТГК-1"
03.04.18 13:57
В Петрозаводске представят книгу о борьбе советской контрразведки против финских спецслужб
03.04.18 12:41
ОПРОС: Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?
03.04.18 12:24
Все новости
Загрузка...

Розыгрыш проходит до 16 апреля. Победители будут выбраны случайным образом 16 апреля в 16.00, при помощи приложения Random.app.

1 приз – скидочный купон (50% от стоимости) на обучение в автошколе "Престиж" на категорию "В" и фирменные настенные часы от автошколы.

2 приз – скидочный купон (50% от стоимости) на обучение в автошколе "Престиж" на одну из профессиональных категорий по выбору (С, D) и фирменный футбольный мяч автошколы.

3 приз – сертификат номиналом 5000 руб. на обучение в автошколе "Престиж" на любую категорию (М, А, А1, В, С, D, Е, ВЕ, СЕ, DЕ).

4 приз – сертификат номиналом 4000 руб. на обучение в автошколе "Престиж" на любую категорию (М, А, А1, В, С, D, Е, ВЕ, СЕ, DЕ).

5 приз – сертификат номиналом 3000 руб. на обучение в автошколе "Престиж" на любую категорию (М, А, А1, В, С, D, Е, ВЕ, СЕ, DЕ).

6 приз – сертификат номиналом 2000 руб. на обучение в автошколе "Престиж" на любую категорию (М, А, А1, В, С, D, Е, ВЕ, СЕ, DЕ).

7 приз – Сертификат номиналом 1000 руб. на обучение в автошколе "Престиж" на любую категорию (М, А, А1, В, С, D, Е, ВЕ, СЕ, DЕ).

8 приз –видеорегистратор.

9 приз - насос электрический дорожный.

10 приз – дорожная аптечка.

11 приз - фирменная салфетка-стикер для смартфона от автошколы "Престиж".

12 приз – фирменная футболка и кепка автошколы "Престиж".

Всем победителям будут вручены ручки и светоотражатели!

Для участия в розыгрыше необходимо:

1. Быть участником группы "Автошкола "Престиж" во "ВКонтакте".

2. Поставить лайк под данной записью и сделать репост записи (нажать "рассказать друзьям").

3. Сохранить репост на стене до завершения розыгрыша.

Розыгрыш проводится с 27.03.2018 по 16.04.2018. Подробную информацию о розыгрыше можно уточнить в центральном офисе автошколы "Престиж" по адресу: Петрозаводск, пр. Ленина, 18. Скидочные купоны не распространяются на уже заключенные договоры! Скидочные купоны автошколы действительны до 1 июня 2018 г. Скидочные купоны не суммируются, в т. ч. с другими скидками, действующими до 1 июня 2018 г. Победители будут выбраны случайным образом 16.04.2018 г. в 16.00, при помощи приложения Random.app. Список победителей будет опубликован на странице группы и на сайте. Вручение призов - 18 апреля в 17.00 в центральном офисе автошколы "Престиж" по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 18.

На правах рекламы

По теме

ВИДЕО: Первые шаги детей с ограниченными возможностями на "Добром катке" от "ТГК-1"
03.04.18 13:57
В Петрозаводске представят книгу о борьбе советской контрразведки против финских спецслужб
03.04.18 12:41
ОПРОС: Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?
03.04.18 12:24
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
01.04.2018, 15:36
ФОТО: На Лесном проспекте перевернулся грузовик, перевозивший камень
28.03.2018, 16:05
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс
27.03.2018, 14:09
В Карелии задержан майор полиции по подозрению в половой связи с несовершеннолетним
29.03.2018, 10:19
Левин и его ружья

Аналитика

28.03.2018 16:05
Капитал
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 9
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 3
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 8
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 14
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2018 11:57
Без политики
ОРЭС: электроснабжение будет надежным и бесперебойным
Два года назад на карте "малой энергетики" России появилась новая частная компания – Объединенные региональные электрические сети (ООО "ОРЭС").
"Хотел бы снять "Любовь и голуби", но рука тянется к пистолету и крови"
02.04.2018 09:30
"Орать-то мы все умеем, а молчать рядом – это дороже всего" 9
30.03.2018 10:23
Костомукшанин Кручинин намерен взять Казань
29.03.2018 10:56
архив чтиво

Медиа

Проверка пожарной безопасности в ТРЦ "Лотос Plaza" в Петрозаводске
30.03.2018 09:53
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»