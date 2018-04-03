В автошколе "Престиж" проводится новый розыгрыш "Весенняя дюжина"

Розыгрыш проходит до 16 апреля. Победители будут выбраны случайным образом 16 апреля в 16.00, при помощи приложения Random.app.

1 приз – скидочный купон (50% от стоимости) на обучение в автошколе "Престиж" на категорию "В" и фирменные настенные часы от автошколы.

2 приз – скидочный купон (50% от стоимости) на обучение в автошколе "Престиж" на одну из профессиональных категорий по выбору (С, D) и фирменный футбольный мяч автошколы.

3 приз – сертификат номиналом 5000 руб. на обучение в автошколе "Престиж" на любую категорию (М, А, А1, В, С, D, Е, ВЕ, СЕ, DЕ).

4 приз – сертификат номиналом 4000 руб. на обучение в автошколе "Престиж" на любую категорию (М, А, А1, В, С, D, Е, ВЕ, СЕ, DЕ).

5 приз – сертификат номиналом 3000 руб. на обучение в автошколе "Престиж" на любую категорию (М, А, А1, В, С, D, Е, ВЕ, СЕ, DЕ).

6 приз – сертификат номиналом 2000 руб. на обучение в автошколе "Престиж" на любую категорию (М, А, А1, В, С, D, Е, ВЕ, СЕ, DЕ).

7 приз – Сертификат номиналом 1000 руб. на обучение в автошколе "Престиж" на любую категорию (М, А, А1, В, С, D, Е, ВЕ, СЕ, DЕ).

8 приз –видеорегистратор.

9 приз - насос электрический дорожный.

10 приз – дорожная аптечка.

11 приз - фирменная салфетка-стикер для смартфона от автошколы "Престиж".

12 приз – фирменная футболка и кепка автошколы "Престиж".

Всем победителям будут вручены ручки и светоотражатели!

Для участия в розыгрыше необходимо:

1. Быть участником группы "Автошкола "Престиж" во "ВКонтакте".

2. Поставить лайк под данной записью и сделать репост записи (нажать "рассказать друзьям").

3. Сохранить репост на стене до завершения розыгрыша.

Розыгрыш проводится с 27.03.2018 по 16.04.2018. Подробную информацию о розыгрыше можно уточнить в центральном офисе автошколы "Престиж" по адресу: Петрозаводск, пр. Ленина, 18. Скидочные купоны не распространяются на уже заключенные договоры! Скидочные купоны автошколы действительны до 1 июня 2018 г. Скидочные купоны не суммируются, в т. ч. с другими скидками, действующими до 1 июня 2018 г. Победители будут выбраны случайным образом 16.04.2018 г. в 16.00, при помощи приложения Random.app. Список победителей будет опубликован на странице группы и на сайте. Вручение призов - 18 апреля в 17.00 в центральном офисе автошколы "Престиж" по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 18.

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