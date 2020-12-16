В банке не узнали похудевшего на 50 кг мужчину и заблокировали ему счет

Похудевший на 50 килограммов мужчина пожаловался на то, что не смог подтвердить свою личность, и его отказались считать владельцем собственных документов.

Автор поста рассказал, что два года назад, когда он фотографировался на водительские права, он весил 127 килограммов. Затем он похудел до 77 килограммов, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Reddit.

Недавно ему позвонили из компании, выпустившей его кредитную карту, и предупредили о подозрительной транзакции. Чтобы подтвердить, что покупку совершил не мошенник, а он сам, мужчине нужно было записать пятисекундное видео, на котором видно его лицо, и отправить фотографию водительских прав.

Однако похудевшему рассказчику не удалось пройти верификацию. В компании, выпустившей карту, посчитали, что на видео и на фотографии были запечатлены разные люди.

"Единственный выход — это чтобы они отправили письмо мне домой. Оно придет в течение 7-10 дней, и все это время мой счет будет заблокирован", — пожаловался герой истории.