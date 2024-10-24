В Беломорске будет ограничено движение на железнодорожном переезде

О временном ограничении движения на железнодорожном переезде сообщили в администрации округа.

В администрации Беломорского округа сообщили о временном ограничении движения на железнодорожном переезде 781 км станции Беломорск (автодорога на ж/д вокзал).

30 октября 2024 года с 9:00 до 20:00 часов будет проводиться ремонт переезда, связанный с заменой плит переездного настила. В связи с ремонтными работами движение автомобильного транспорта через переезд будет закрыто.

Как уточняется, проезд будет открываться один раз в час для одностороннего движения небольшими группами автомобилей под контролем дежурного сигналиста.

В экстренных случаях (проезд пожарной команды, скорой помощи, полиции) пропуск будет обеспечен в первоочередном порядке.